ВВС Израиля атаковали Бейрут в момент начала выступления главы пресс-службы «Хезболлы»

Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали южный пригород Бейрута в момент начала пресс-конференции главы пресс-службы «Хезболлы» Мохаммада Афифа. Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

До этого Израиль уже прибегал к подобной тактике. Так, в сентябре он атаковал Ливан посреди трансляции речи тогдашнего лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, который позже был уничтожен в результате израильского авиаудара. Тогда сверхзвуковые бомбардировщики пролетели над Бейрутом прямо во время публичной трансляции выступления Насраллы, вызвав сильную панику у мирных жителей.

С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее ЦАХАЛ обнаружил в бункере «Хезболлы» полмиллиарда долларов.