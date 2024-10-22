Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА, откуда запускались дроны по Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пункт управления БПЛА находился на Купянском направлении в Харьковской области. Цель была уничтожена корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».

Отмечается, что пункт управления БПЛА находился в Петропавловке. Именно оттуда предпринимались попытки атаковать Валуйки и Уразово.

Источник сообщает, что российские войска штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Петропавловке.

ВСУ ежедневно используют беспилотники для атак российских регионов. Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над пятью регионами Российской Федерации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Тульской области.