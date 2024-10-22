Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные уничтожили еще две ракеты в Курской области

Смирнов: еще две ракеты ВСУ уничтожили на территории Курской области

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще две ракеты на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», — написал он.

Губернатор поблагодарил бойцов ПВО.

До этого Смирнов сообщил, что российские средства ПВО уничтожили в небе над Курской областью две ракеты и три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенные ВСУ.

В ночь на 22 октября силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Военные уничтожили 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями.

В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в результате падения беспилотника на местное промышленное предприятие начался пожар. Никто не пострадал.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами