Российские военные уничтожили еще две ракеты в Курской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще две ракеты на территории Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области», — написал он.

Губернатор поблагодарил бойцов ПВО.

До этого Смирнов сообщил, что российские средства ПВО уничтожили в небе над Курской областью две ракеты и три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенные ВСУ.

В ночь на 22 октября силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Военные уничтожили 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями.

В этот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в результате падения беспилотника на местное промышленное предприятие начался пожар. Никто не пострадал.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.