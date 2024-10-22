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Российские средства ПВО сбили французскую авиабомбу Hammer

МО РФ: средства ПВО сбили авиабомбу Hammer и 77 беспилотников ВСУ

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили французскую управляемую авиационную бомбу Hammer, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 77 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

В ночь на 22 октября силы ПВО сбили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами Российской Федерации. Военные уничтожили 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями.

Во вторник губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ночную атаку беспилотников ВСУ на регион. По его словам, БПЛА повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах.

Также ночью 22 октября в результате атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области была повреждена кровля котельной.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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