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Названы потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

Минобороны: группировка «Восток» за сутки уничтожила до 110 военных ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России улучшили тактическое положение. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские войска нанесли поражение украинским войскам в районах населенных пунктов Доброволье, Новоукраинка и Шахтерское Донецкой народной республики. Противник потерял до 110 военных, бронетранспортер, три автомобиля и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar французского производства.

Днем 22 октября стало известно, что российская армия перерезала пути снабжения Вооруженных сил Украины под городом Селидово (Покровский район ДНР), который был важнейшим пунктом для украинских войск. Бойцы Вооруженных сил России вошли в первые дома на северо-восточной окраине города. Также армия России взяла под контроль север-восточную шахту имени Д.С. Коротченко. ВС РФ блокировали группировку ВСУ в городе, все дороги на Красноармейском направлении находятся под полным огневым контролем российских войск, отметил канал.

Во вторник также сообщалось, что Вооруженные силы России ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра.

Ранее в Курскую область перебросили устроивших бунт военных ВСУ.

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