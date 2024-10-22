В Минобороны РФ рассказали о положении подразделений «Южной» группировки ВС России

Подразделения «Южной» группировки ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ и улучшили свое положение по переднему краю в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Петровское, Майское, Николаевка, Предтечино и Янтарное в Донецкой народной республике.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 900 военнослужащих», — поделились в Минобороны РФ.

ВСУ также потеряли до шести автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, а также 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» и 155-мм гаубицу М198 производства США. Кроме того, российские военные уничтожили два полевых склада боеприпасов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами Российской Федерации.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.