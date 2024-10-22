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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое», — проинформировало оборонное ведомство.

Уточняется, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 67-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоегоровки в Харьковской области, Торского, Красного Лимана и населенного пункта Терны в ДНР.

Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 14-й механизированной бригады украинской армии.

ВСУ, по данным Минобороны, потеряли более 470 солдат, лишились трех бронетранспортеров М113 американского производства, шести автомобилей, боевой машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицы Д-30.

19 октября российские войска взяли под контроль село Зоряное в ДНР.

Ранее возле поселка Цукурино в ДНР был замечен флаг Северной Кореи.

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Операция на Украине
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