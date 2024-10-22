На северо-востоке Украины произошел взрыв

В Сумах на северо-востоке Украины произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает «Страна.ua».
«О взрыве в Сумах сообщают местные паблики», — пишет издание.
Подробностей не приводится.
Утром 22 октября также сообщалось о взрывах в городе.
Еще одна серия взрывов произошла накануне вечером, 21 октября.
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по району артиллерийского полигона в пригороде Сум.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Ранее в Харькове после взрывов пропал свет.