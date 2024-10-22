На северо-востоке Украины произошел взрыв

В Сумах на северо-востоке Украины произошла новая серия взрывов. Об этом сообщает «Страна.ua».

«О взрыве в Сумах сообщают местные паблики», — пишет издание.

Подробностей не приводится.

Утром 22 октября также сообщалось о взрывах в городе.

Еще одна серия взрывов произошла накануне вечером, 21 октября.

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявлял, что военнослужащие Вооруженных сил России нанесли удар по району артиллерийского полигона в пригороде Сум.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове после взрывов пропал свет.