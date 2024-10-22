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В Иране заявили, что соседи страны не дадут Израилю использовать их территорию для удара

Арагчи: соседи заверили Иран, что не дадут Израилю использовать их территорию

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Все сопредельные государства заверили Иран, что не позволят Израилю использовать их территорию для нанесения ответного удара по Ирану. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в ходе пресс-конференции в Кувейте, трансляцию вел телеканал IRIB.

«Наши соседи заверили нас, что не дадут разрешения использовать их территорию и воздушное пространство против Ирана», — сказал Арагчи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября 2024 года объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее Израиль сообщил о перехвате пяти ракет, выпущенных со стороны Ливана.

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