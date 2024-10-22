В Иране заявили, что соседи страны не дадут Израилю использовать их территорию для удара

Все сопредельные государства заверили Иран, что не позволят Израилю использовать их территорию для нанесения ответного удара по Ирану. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи в ходе пресс-конференции в Кувейте, трансляцию вел телеканал IRIB.

«Наши соседи заверили нас, что не дадут разрешения использовать их территорию и воздушное пространство против Ирана», — сказал Арагчи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября 2024 года объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ходе нее был ликвидирован глава организации Хасан Насралла.

Ранее Израиль сообщил о перехвате пяти ракет, выпущенных со стороны Ливана.