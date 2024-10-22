Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

ВС России сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 08:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотник был уничтожен дежурными силами ПВО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают регулярно атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В ночь на 22 октября над территорией России были уничтожены 18 БПЛА.

Из них 11 дронов были сбиты над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские беспилотники атаковали спиртзаводы в Тульской области.