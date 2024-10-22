Подполье сообщило об ударе по бывшему противотанковому полку в Днепропетровской области

Ударом, вероятно, поражена территория бывшего противотанкового полка в Днепропетровской области, куда заезжали военные автомобили. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Новомосковск. Сопротивление сообщает, что удар пришелся в район «Корея», вероятно, по территории бывшего 977-го противотанкового артиллерийского полка», — сказал он.

По словам собеседника агентства, территория была заброшена, однако летом там появились блокпосты, часто заезжали военные машины и грузовики.

Лебедев также отметил, что в 2:57 (мск) взрывы были слышны в подконтрольной Украине части Запорожской области, а в 2:58 (мск) — в направлении Синельникова в Днепропетровской области.

Также Лебедев сообщил, что российские военные ударили по механического завода в Днепропетровской области. Он отметил, что под ударом оказался Павлоград. В районе механического завода находилось 26 единиц техники.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.