Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Министерство цифровой трансформации Украины не сообщало о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

До этого координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ нанесли удар по району механического завода в Днепропетровской области.

Также Лебедев сообщал об ударе в районе артиллерийского полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Сум на севере Украине.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.