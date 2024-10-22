ВС РФ начали наступательные бои в Часове Яре в ДНР

Вооруженные силы России ведут наступательные бои в северо-восточной части Часова Яра. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

По его словам, бойцы 98-й бригады Воздушно-десантных войск, 200-я бригада ВС РФ, подразделения 1-го Добровольческого корпуса, в том числе штурмовые подразделения 88-й разведывательно-диверсионной бригады «Эспаньола», пересекли линию канала и заняли плацдарм по другую его сторону. Сейчас ведутся наступательные бои в северо-восточной части города.

«Чукча» уточнил, что пока под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается большая часть городской застройки, а также дачные поселки в западной части Часова Яра.

Несмотря но то, что российские артиллеристы установили огневой контроль на основных путях подвоза оружия и пополнения личного состава ВСУ, для решения логистических задач украинские военные использует проселочные дороги в северной и западной частях города, добавил боец.

18 октября американская газета The Wall Street Journal писала, что Вооруженные силы РФ прорвались на двух участках в районе Часова Яра, что может стать значительным шагом для взятия города Россией.

Ранее украинские аналитики оценили наступление ВС РФ в Часове Яре.