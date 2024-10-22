Российские войска прорвали оборону ВУС на Сватовско-кременском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, российские войска прорвали украинскую оборону сразу на двух участках фронта и нанесли серьезный удар по флангам ВСУ.

«ВС РФ удалось прорвать украинскую линию обороны сразу на двух участках в районе Стельмаховки. Продвижение наших войск на юго-запад от Новоселовкого и западнее Андреевки смяло фланги украинских боевиков — фактически начался охват опорных пунктов врага», — поделился Марочко.

Он добавил, что командование ВСУ запретило украинским солдатам покидать позиции, несмотря на то, что знает о сложном положении украинских войск.

До этого испанское издание El Pais со ссылкой на украинского командира сообщало, что 116-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ устроила мятеж во время нахождения на позициях в городе Курахово в ДНР, военные отказались выполнять приказы, после чего их переправили в Сумскую область.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.