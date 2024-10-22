Военные за ночь сбили 18 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами Российской Федерации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Военные уничтожили 11 дронов над Брянской областью, 3 — над Белгородской областью, 2 — над Курской областью и по одному над Тульской и Орловской областями.

Кроме того, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром 22 октября в результате падения беспилотника на местное промышленное предприятие начался пожар. Никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.