Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье сообщило об ударе по механическому заводу в Днепропетровской области

Лебедев: ВС РФ ударили по району механического завода в Днепропетровской области

close
Евгений Биятов/РИА Новости

ВС РФ нанесли удар по району механического завода в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, под ударом оказался Павлоград. В районе механического завода находилось 26 единиц техники.

«На территории завода производится ремонт гусеничной военной техники. На момент удара на заводе было 26 единиц техники. После взрыва к месту прилета направились скорые, сам участок, где находится завод, оцеплен СБУ (Служба безопасности Украины)», — поделился Лебедев.

До этого Лебедев сообщал, что в Кривом Роге российские военные ударили по местам дислокации офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высокопоставленных западных наемников.

По его словам, в городе сначала зафиксировали прилет в гостиницу «Дружба», где, по данным его информаторов, жили представители стран НАТО и некоторые украинские офицеры «в звании не ниже майора». Позже, вечером 20 октября, снаряд прилетел в гостиницу «Центральная», где также жили украинские офицеры и их западные коллеги.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами