ВС РФ нанесли удар по району механического завода в Днепропетровской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, под ударом оказался Павлоград. В районе механического завода находилось 26 единиц техники.

«На территории завода производится ремонт гусеничной военной техники. На момент удара на заводе было 26 единиц техники. После взрыва к месту прилета направились скорые, сам участок, где находится завод, оцеплен СБУ (Служба безопасности Украины)», — поделился Лебедев.

До этого Лебедев сообщал, что в Кривом Роге российские военные ударили по местам дислокации офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и высокопоставленных западных наемников.

По его словам, в городе сначала зафиксировали прилет в гостиницу «Дружба», где, по данным его информаторов, жили представители стран НАТО и некоторые украинские офицеры «в звании не ниже майора». Позже, вечером 20 октября, снаряд прилетел в гостиницу «Центральная», где также жили украинские офицеры и их западные коллеги.

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