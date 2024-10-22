Нанесен удар в районе артиллерийского полигона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Сум на севере Украине. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«21:12, пригород Сум, около населенного пункта Радьковка. Прилет в направлении места на полигоне, называемого «городок», — сказал он.

21 декабря украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в Сумах.

В этот день глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в Одессе поражена портовая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове после взрывов пропал свет.