Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области БПЛА упал на здание цеха промпредприятия

Губернатор Гусев: в Воронежской области из-за БПЛА начался пожар на предприятии

close
Inna Varenytsia/REUTERS

В Воронежской области в результате падения беспилотника на промпредприятии начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия», — поделился Гусев.

Он пояснил, что в результате падения беспилотника на первом этаже промышленного здания возник небольшой пожар.

Предварительно, уточнил Гусев, пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают пожарные расчеты.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. БПЛА повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах.

Атака была пресечена силами ПВО российского Минобороны, рассказал Миляев.

Ночью 22 октября в результате атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области была повреждена кровля котельной.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами