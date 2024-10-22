В Воронежской области БПЛА упал на здание цеха промпредприятия

В Воронежской области в результате падения беспилотника на промпредприятии начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. Он упал на здание цеха промышленного предприятия», — поделился Гусев.

Он пояснил, что в результате падения беспилотника на первом этаже промышленного здания возник небольшой пожар.

Предварительно, уточнил Гусев, пострадавших в результате инцидента нет, на месте работают пожарные расчеты.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал ночную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. БПЛА повредили спиртзаводы в двух населенных пунктах.

Атака была пресечена силами ПВО российского Минобороны, рассказал Миляев.

Ночью 22 октября в результате атаки БПЛА в Суземском районе Брянской области была повреждена кровля котельной.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.