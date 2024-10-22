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Министр обороны Франции призвал разместить силы сдерживания на Украине

Лекорню: нужно заняться вопросом размещения сил сдерживания на Украине

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Global Look Press

Сейчас настало время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала LCI, передает РИА Новости.

В своем выступлении он начал с того, что назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского «началом политического пути», и этот документ содержит ряд «интересных» пунктов, которые стоит изучить. По мнению Лекорню, необходимо задаться вопросом: что будет после?

«Представьте прекращение огня или мирный договор. Вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России, — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — высказал министр свою позицию.

Лекорню не стал уточнять, о какой «угрозе» со стороны РФ он упомянул в телеэфире. При этом не исключил, что «однажды Украина возобновит диалог с Россией».

Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября, выступив в Верховной раде. В нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Также предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

В открытой части третьего пункта обсуждается размещение на территории Украины некоего неядерного стратегического «пакета сдерживания».

Ранее в Польше выразили недовольство планом Зеленского.

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