В зоне СВО заметили «Сармат»

В зоне специальной военной операции (СВО) был замечен российский бронеавтомобиль ЛСТС-1944 «Сармат-3», разработанный для ВДВ. Соответствующее фото опубликовано в Telegram-канале «Уголок Ситха».

Машина является бронированной версией багги «Сармат-2». Четырехместный «Сармат» весом 3,5 тонны оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Также машина получила грузовой отсек. В арсенал «Сармата» входит турель с пулеметом.

18 октября сообщалось, что в ближайшее время в российских войсках появится новая винтовка ZOV, разработанная компанией Lobaev Arms. Ольга Канашкина, представитель компании, рассказала, что вес винтовки без оптики составляет 4,7 килограмма.

Основную часть массы оружия занимает утяжеленный приклад, который предназначен для снайперских задач. Однако, по словам Канашкиной, этот приклад можно будет заменить при выполнении штурмовых задач, что позволит уменьшить вес винтовки на 400–500 граммов.

Ранее американский генерал заявил, что РФ нарастила арсенал межконтинентальных ракет.