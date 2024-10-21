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Пленный ВСУ рассказал об угрозах со стороны солдат сотрудникам украинских военкоматов

ТАСС: многие бойцы ВСУ угрожают сотрудникам ТЦК после возвращения с фронта

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Многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) после возвращения с фронта начинают угрожать сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Об этом рассказал ТАСС пленный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны Украины Богдан Мусихин.

По его словам, все его знакомые военнослужащие рассказывали, что, если вернутся, то «сотрудникам ТЦК будет плохо». Работников местных военкоматов называют «тыловыми крысами» и солдаты считают, что в ТЦК «не достойны носить форму».

Сам Мусихин родом из Николаева. Он обратил внимание, что активность сотрудников ТЦК в его городе всегда была одной из самых высоких на Украине, но в последнее время люди пытаются обороняться, например, жгут автомобили и нападают на сотрудников украинских военкоматов.

Другой пленный боец ВСУ рассказывал, что украинских военных бросают на позиции «как собак», а потом не реагируют на просьбы обеспечить эвакуацию.

Ранее пленный боец ВСУ Виталий Озимов заявил о необходимости сменить власть на Украине.

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