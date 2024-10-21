В Кремле прокомментировали заявления о переброске в Россию военных из КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о переброске в Россию военных из Северной Кореи в министерство обороны.

По его словам, Северная Корея является близким соседом и партнером России, и власти развивают отношения во всех областях.

«Это наше суверенное право, и это не должно вызывать беспокойства, поскольку сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы видим много противоречивой информации: Южная Корея заявляет одно, Пентагон — другое. Много противоречивой информации, и к ней нужно относиться соответствующим образом», — объяснил Песков.

Южная Корея до этого заявляла, что Северная Корея перебрасывает в РФ военных, которые могут быть задействованы в СВО. 18 октября президент страны Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию.

Глава государства подчеркнул, что Южная Корея в этой ситуации не будет сидеть сложа руки. По его словам, при необходимости власти страны будут готовы принять необходимые меры.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на фактическое включение Северной Кореи в российско-украинский конфликт.

Ранее в НАТО не нашли доказательств присутствия армии КНДР на Украине.