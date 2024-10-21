Операторы БПЛА «Ахмата» уничтожили в Курской области более 100 единиц техники ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов разведывательной группы спецназа «Ахмат» уничтожили в Курской области более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе французский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Crotale. Об этом рассказал ТАСС командир подразделения с позывным Аид.

Боец уточнил, что на вооружении у ВСУ было всего два ЗРК Crotale, его стоимость оценивается в €8 млн.

Один из расчетов ВС РФ уничтожил более 50 единиц техники, второй — более 40, третий — тоже несколько десятков, поделился Аид.

Военнослужащий отметил, что все бойцы «Ахмата» будут награждены, поощрены за успехи под Курском. Первый список с именами солдат уже подан на награждение.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.