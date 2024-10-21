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В НАТО прокомментировали перспективу участия бойцов из КНДР в СВО

Генсек НАТО Рютте: отправка КНДР бойцов на СВО станет серьезной эскалацией

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Korean Central News Agency/AP

Гипотетическая отправка КНДР войск на СВО приведет к «серьезной эскалации». Об этом генсек НАТО Марк Рютте написал на своей странице в социальной сети X.

С таким мнением Рютте высказался после телефонного разговора с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем.

16 октября официальное СМИ Северной Кореи ЦТАК сообщило, что 1,4 млн молодых людей в КНДР изъявили желание пойти в армию.

18 октября президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за отправки войск КНДР в РФ. При этом с Госдепе информацию об отправке северокорейских солдат в Россию подтвердить не смогли.

По данным Yonhap, 1500 спецназовцев КНДР уже находятся на Дальнем Востоке России, а всего, по данным агентства, Северная Корея намерена направить 12 тыс. солдат элитных подразделений. Подобные цифры также назвало руководство Украины.

Ранее Захарова сравнила главу НАТО Марка Рютте с каннибалом.

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