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Над Россией за ночь сбили 18 украинских беспилотников

Минобороны: 18 украинских БПЛА сбили над четырьмя регионами России за ночь

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ в течение ночи уничтожили 18 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Об этом проинформировало Минобороны России.

В министерстве уточнили, что 11 дронов были сбиты над Ростовской областью, четыре — над Брянской, два — над Курской. Еще один беспилотник перехвачен и уничтожен над территорией Орловской области.

По данным оборонного ведомства, таким образом была пресечена очередная попытка украинской стороны совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром 21 октября сообщил, что в регионе уничтожили украинский беспилотник самолетного типа, никто из местных жителей при атаке не пострадал. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

Накануне в Минобороны сообщали, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее стало известно, какая страна передаст Украине разведывательные беспилотники.

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