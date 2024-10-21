Российские десантники заняли опорный пункт ВСУ в Курской области

Группа российских десантников заняла опорный пункт Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Бронегруппа отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения на боевых машинах пехоты БМП-2 <...> рано утром выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что боестолкновение произошло в одном из приграничных районов Курской области. Российские военные использовали 30-миллиметровые автоматические пушки. После того, как опорный пункт был взят под контроль, на место высадилась штурмовая группа и продолжила уничтожать живую силу противника.

До этого командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» рассказал ТАСС, что в Курской области воюют более 10 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделения наемников, в том числе из западных ЧВК.

По словам российского офицера, в боевых действиях также принимают участие грузинский легион, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG).

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.