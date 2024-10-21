Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории Брянской области», — написал губернатор.

Он уточнил, что противник использовал беспилотник самолетного типа. По словам Богомаза, никто из местных жителей при атаке не пострадал. На место происшествия выехали оперативные и экстренные службы.

В ночь на понедельник, 21 октября, силы противовоздушной обороны (ПВО) уже сбивали над территорией Брянской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили над регионами России 110 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.