За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 114 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС\ со ссылкой на Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, за ночь над Россией перехватили и сбили 110 дронов. Так, 43 беспилотника уничтожили над территорией Курской области. Еще 27 аппаратов сбили над Липецкой область. Над территорией Орловской области ночью ликвидировали 18 дронов. Также над Нижегородской областью сбили восемь беспилотников, семь — над территорией Белгородской области, шесть — над Брянской областью, и один — над территорией Московской области.

В течение дня, по информации министерства, было уничтожено четыре украинских беспилотников над территорией Курской области.

Несколько часов назад конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что в России проведут испытания системы пеленгации беспилотников ВСУ «Т1-ам», которая работает через сотовую связь. Данная разработка позволит выявлять дроны самолетного типа, передвигающихся вдоль русел рек с целью остаться незамеченными для средств противовоздушной обороны.

Ранее российские военные уничтожили дроны ВСУ «Баба Яга».