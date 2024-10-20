Франция купит Украине 12 САУ Caesar за счет замороженных активов России

Франция дополнительно передаст Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar за счет замороженных активов РФ, заявил в интервью La Tribune министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, Париж на конец этого года получит в виде процентов от российских активов €300 млн, что позволит закупить новую военную технику для Киева. Кроме САУ Caesar, Франция намерена передать Украине 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral.

В минобороны страны напомнили, что уже поставили Киеву 60 САУ Caesar и еще примерно 80 таких установок отправят до конца 2024 года.

В этом же интервью Лекорню рассказал, что французские власти передают Украине устаревшее оружие, которое подлежит списанию. Министр также отметил, что часть оружия для Киева делают оборонные предприятия страны. Кроме того, Франция намерена и дальше организовывать учения для ВСУ на своей территории.

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