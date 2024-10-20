Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Франция купит Украине 12 САУ Caesar за счет замороженных активов России

Министр обороны Лекорню: Франция передаст Киеву 12 САУ Caesar за счет активов РФ

close
Reuters

Франция дополнительно передаст Украине 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar за счет замороженных активов РФ, заявил в интервью La Tribune министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, Париж на конец этого года получит в виде процентов от российских активов €300 млн, что позволит закупить новую военную технику для Киева. Кроме САУ Caesar, Франция намерена передать Украине 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, ракетные установки и ракеты Mistral.

В минобороны страны напомнили, что уже поставили Киеву 60 САУ Caesar и еще примерно 80 таких установок отправят до конца 2024 года.

В этом же интервью Лекорню рассказал, что французские власти передают Украине устаревшее оружие, которое подлежит списанию. Министр также отметил, что часть оружия для Киева делают оборонные предприятия страны. Кроме того, Франция намерена и дальше организовывать учения для ВСУ на своей территории.

Ранее Зеленский захотел разместить ракетные комплексы ЕС на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами