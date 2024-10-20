В Британии испытали авиационную лазерную систему для самолетов-разведчиков

Великобритания провела успешные испытания авиационной лазерной системы для защиты летательных аппаратов от ракетных угроз. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства на своем сайте.

По его данным, система может использоваться на разведывательных самолетах Shadow R2 и военно-транспортных самолетах A400M.

Отмечается, что во время испытаний, которые проходили в Швеции, лазер поразил 100% целей. Подчеркивается, что оазработка системы стала результатом партнерства британских подразделений итальянского военно-промышленного концерна Leonardo, французской группы Thales и научно-технической лаборатории Минобороны Великобритании.

До этого сообщалось, что в США ведутся работы над беспилотным летательным аппаратом Gambit 5, который сможет базироваться на авианосцах. На авиасалоне Фарнборо в Великобритании компания показала рендер, демонстрирующий данный дрон на палубе авианосца HMS Prince of Wales.

Ранее сообщалось, что в США проведут испытания дрона LongShot с ракетами «воздух-воздух».