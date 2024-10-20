Минобороны сообщило о поражении украинских формирований в Курской области

Подразделения группировки российских войск «Север» за сутки поразили формирования восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По информации ведомства, российские военные в ходе наступательных действий атаковали формирования 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Нижний Клим, Новоивановка, Новый Путь, Плехово, Толстый Луг, Черкасская Конопельска и Черкасское Поречное.

Утром 20 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что экипаж российского вертолета Ми-28НМ поразил место скопления живой силы и техники украинских войск в Курской области.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее были раскрыты потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.