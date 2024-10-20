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Украинский чиновник рассказал о последствиях взрывов в Запорожской области

Федоров: объекты в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили урон

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инфраструктурные объекты на территории Запорожской области, находящейся под контролем украинских властей, получили повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Он рассказал, что за последние сутки на вверенной ему территории зафиксировали 274 взрыва. Из-за этого ряду построек был нанесен ущерб. При этом чиновник не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.

В ночь на 20 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные поразили склад с боекомплектом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Запорожской области. По его словам, в том числе в ходе атаки бойцы Вооруженных сил РФ ликвидировали порядка 20 украинских солдат.

19 октября ударам подверглось место скопления иностранных наемников ВСУ в городе Запорожье, который находится под контролем украинских властей. Как рассказал Лебедев, цель располагалась на территории местного кинологического центра. Здесь наемников готовили и распределяли по подразделениям для дальнейшего ведения штурмовых действий на Запорожском направлении, уточнил координатор подполья.

Ранее российские бойцы существенно продвинулись на трех участках фронта в Запорожской области.

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