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Раскрыто число опорных пунктов ВСУ, которые захватили российские бойцы

ТАСС: подразделения группировки «Запад» захватили 56 опорных пунктов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и захватили 56 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и захватили 56 опорных пунктов противника», — говорится в сообщении.

Бигма добавил, что российские бойцы при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделений четырех бригад ВСУ. Боевые действия велись в районах Новолюбовки, Червоной Дибровы и Григоровки. Также в ходе боев российские бойцы отразили три контратаки штурмовых подразделений, ликвидировав в результате до 30 солдат ВСУ.

По словам собеседника агентства, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями была уничтожена гаубица M198, а также орудия M119, L119 и шесть минометных расчетов.

Бигма уточнил, что за сутки потери противника составили до 350 боевиков и семь единиц вооружения, в том числе три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав», станцию спутниковой связи Starlink. Также российская армия уничтожила два пикапа и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк ВСУ в Сумской области.

Ранее в Киеве произошли новые взрывы.

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