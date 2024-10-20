В ряде регионов Украины вновь объявили воздушную тревогу

В Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Черкасской областях Украины снова звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, в столице Украины второй за ночь сигнал тревоги был объявлен приблизительно в 2:11 мск. В областях тревога звучит уже несколько часов.

Ночью 20 октября сообщалось, что в Киеве произошли повторные взрывы.

Около 21:00 в субботу стало известно о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу и ликвидации военных ВСУ в Запорожье.