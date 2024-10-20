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Стало известно, сколько военные РФ выходили из окружения после нападения ВСУ под Курском

Военные РФ после нападения ВСУ на Курскую область 2 месяца выходили из окружения

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Российские военные после нападения в августе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оказались в окружении и, проведя два месяца в глубоком тылу украинской армии, смогли выбраться. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий Максим Андреев.

Он отметил, что его подразделение оказалось в окружении в первый день нападения. Через несколько дней они решили разбиться на малые группы и выходить через леса в сторону позиций ВС РФ. Вместе с тремя сослуживцами Андреев пошел в сторону российских войск.

Вывести из окружения российских военных смогли после стремительного продвижения группировки «Север». Военнослужащим была оказана вся необходимая помощь на месте, а затем их эвакуировали в российский тыл, подчеркнул Андреев.

Накануне сообщалось, что ВС РФ эвакуировали из курского приграничья восемь человек.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее были раскрыты потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.

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