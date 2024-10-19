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На Украине произошел взрыв

Взрыв произошел в Кривом Роге Днепропетровской области Украины

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Shutterstock

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает «Общественное».

Взрыв произошел на фоне воздушной тревоги. Сирены также звучат в Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

Вечером 19 октября в Одесской области Украины произошла серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

В этот же день утром взрывы произошли на территории Киевской области.

С 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами, российские вооруженные силы начали наносить удары по инфраструктуре Украины. Атакуются объекты энергетики, оборонной промышленности и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно, порой охватывая всю территорию Украины. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские войска избегают атак на жилые здания и социальные объекты.

Ранее Рамзан Кадыров показал захваченный в зоне СВО бронеавтомобиль.

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Операция на Украине
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