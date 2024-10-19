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Брянскую область атаковал второй за час БПЛА

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один БПЛА противника, написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения дрона работают экстренные службы.

Прошлая атака на область произошла около часа назад. Она тоже закончилась безуспешно для противника. Кроме того, днем дроны-камикадзе ВСУ атаковали село в Стародубском муниципальном округе. Там при сбросе взрывного устройства легкое ранение получила местная жительница. Около 9:00 утра регион был атакован еще четырьмя беспилотниками, один из них врезался в нежилое здание, а прошлой ночью над областью сбили 13 БПЛА самолетного типа.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

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