Министерство обороны России сообщило, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области более 270 человек.

Также отмечается, что были уничтожены девять единиц бронетехники, включая три боевые машины пехоты, бронетранспортер, а также пять боевых бронированных автомобилей, четыре орудия и три автомобиля.

Кроме того, в российском министерстве отметили, что на приграничной территории Курской области морским пехотинцам группировки «Север» удалось захватить опорный пункт украинской армии. Укрепленные позиции Вооруженных сил Украины находились в лесополосе. Морпехи сначала отрезали бойцам украинской армии путь для отступления и снабжения, а затем пошли на штурм. Штурмовики работали под прикрытием артиллерии и минометов. Они взяли в плен трех украинских военных, а также захватили вооружение производства стран Запада, уточнили в минобороны.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.