В Запорожской области заявили о готовности к возможным ударам ВСУ по АЭС

Проблема, которая возникнет в случае удара украинских войск по хранилищу отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) на атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области, будет носить локальный характер. Такое заявление в ходе интервью для агентства ТАСС сделал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он рассказал, что у властей есть все необходимые средства для ликвидации последствий подобной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«У нас стоит полк радиационной, химической и биологической защиты <...>. Полк стоит полностью готовый к тому, чтобы любые возможные последствия устранить. И те возможные последствия, которые могут быть, им по силам», — подчеркнул глава российского субъекта.

При этом он уточнил, что сейчас речи об инциденте уровня катастрофы на Чернобыльской АЭС не идет. Как сказал Балицкий, удар по хранилищу ОЯТ на станции в Запорожской области создаст проблему именно локального характера.

16 октября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшин заявил, что украинские бойцы почти каждый день обстреливают населенный пункт Энергодар. Последний является городом-спутником атомной электростанции.

Ранее в Энергодаре подорвали машину одного из начальников службы безопасности ЗАЭС.