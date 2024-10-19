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Минобороны РФ сообщило о поражении инфраструктуры, используемой ВСУ

МО: российские войска поразили объекты инфраструктуры в 138-ми районах Украины

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские войска за сутки поразили объекты топливной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 138-ми районах. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил РФ также поразили скопления живой силы и военной техники украинских войск.

18 октября Минобороны сообщало, что российские военнослужащие за неделю нанесли 36 групповых ударов по энергетическим и военным объектам Украины. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), националистических формирований и иностранных наемников.

Сообщалось также, что российские бойцы за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска взяли под контроль Зоряное в ДНР.

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