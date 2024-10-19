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В Румынии в воздух подняли истребители из-за сигнала о нарушении границы

МО Румынии сообщило о нарушении воздушного пространства небольшой целью

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Depositphotos

Четыре истребителя в Румынии были подняты в воздух в ночь на субботу из-за сообщения о нарушении воздушного пространства небольшой целью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны.

По информации ведомства, воздушная цель была обнаружена около 2:30 мск в районе побережья Черного моря, примерно в 45 км к востоку от города Сфынту-Георге уезда Тулча.

В сообщении уточняется, что для мониторинга ситуации были последовательно подняты в воздух два самолета F-18 военно-воздушных сил (ВВС) Испании с 57-й авиабазы Михаил Когэлничану и два самолета F-16 ВВС Румынии с 86-й авиабазы Борча.

27 сентября Румыния поднимала в воздух истребители из-за «российского дрона». По данным Минобороны страны, беспилотный летательный аппарат РФ, вероятно, нарушил воздушное пространство республики менее чем на три минуты во время ночной атаки на соседнюю Украину. После этого в воздух были подняты четыре F-16, «чтобы контролировать атаку с воздуха».

Позднее погранслужба Румынии обнаружила обломки якобы российского беспилотника в районе канала Лицов.

Ранее стало известно о планах Румынии закупить американские радиолокационные системы Sentinel.

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