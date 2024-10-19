Над Брянской областью сбили 13 дронов, пострадавших нет

Над Брянской областью в течение ночи и утра 19 октября средства противовоздушной обороны сбили 13 беспилотников самолетного типа, люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, три дрона были реактивными.

Чиновник заверил, что в результате атаки никто не пострадал. Оперативные и экстренные службы были направлены на место ЧП.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 19 октября средства противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над территорией России: 13 дронов над Брянской областью, два — над территорией Ростовской области и еще один — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.