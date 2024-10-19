БПЛА атаковали Брянскую область в третий раз за ночь

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что подразделения противовоздушной обороны (ПВО) российского Минобороны отражают атаку вражеских БПЛА на регион.

Он призвал местных жителей на фоне попытки атаки соблюдать необходимые меры безопасности и уточнил, что силы ПВО пытаются обнаружить и ликвидировать воздушные цели.

До этого глава области написал, что регион атаковал второй за 1,5 часа украинский дрон. Это произошло около 0:30, первый украинский БПЛА безуспешно пытался атаковать область 18 октября около 23:00. Оба были ликвидированы силами ПВО. Около 21:30 была зафиксирована еще одна атака, которая развивалась по такому же сценарию. 17 октября над регионом сбили 11 украинских беспилотников. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений. После атак губернатор Брянской области поблагодарил защитников региона и подразделения ПВО.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.