В Киеве действует сигнал воздушной тревоги

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным онлайн-карты, тревога в украинской столице была объявлена в 02:41 мск.

Также сигнал до сих пор звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях Украины.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в городе Шостка Сумской области Украины прозвучали взрывы на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Также 17 октября воздушную тревогу объявляли в Севастополе. Об этом сообщал губернатор города Михаил Развожаев. Позже он сообщил об отбое воздушной тревоги в городе.

17 октября украинское издание «Общественное» сообщало, что в Херсоне, который находится под контролем украинских властей, произошли взрывы.

Ранее воздушную тревогу объявили в шести областях Украины.