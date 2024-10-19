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Российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков

Минобороны: российский военный сбил восемь FPV-дронов, когда прикрывал штурмовиков

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Ефрейтор Андрей Стащищак уничтожил восемь FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота), когда прикрывал штурмовую группу при продвижении вглубь населенного пункта на СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

По данным ведомства, подразделение ефрейтора после штурма двигалось в глубину обороны противника, пока он сам наблюдал за происходящим из здания с хорошим обзором. В этом время ВСУ попытались вернуть утраченные позиции при помощи налета группы FPV-дронов. Стащищак вовремя это заметил и оповестил военных своего подразделения.

«При приближении БПЛА Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнем уничтожил восемь FPV-дронов, что позволило избежать потерь среди штурмовиков и успешно закрепиться на занятых позициях», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что наступление штурмовиков прикрывал и прапорщик Андрей Лавриков. Расчет автоматических гранатометов под его командованием подавил пулеметную точку противника и уничтожил две группы пехоты на автомобилях.

Ранее бойцы «Ахмата» победили украинскую «Бабу-Ягу» в дуэли операторов дронов.

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