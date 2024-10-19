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Украинское издание заявило о взрывах в сумском городе Шостка

«Страна.ua»: в сумском городе Шостке прозвучали взрывы

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Шостка Сумской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Шостке Сумской области», — отметило издание в 23:59 по московскому времени.

Каких-либо подробностей не приводится. В это время в регионе звучала воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские бойцы в ходе отражения атаки на Курскую область нанесли удары по местам скопления резервов пяти бригад Вооруженных сил Украины на территории Сумской области. В министерстве уточнили, что места скопления украинских войск в Сумской области находились около населенных пунктов Студенок и Водолаги. Еще несколько позиций ВСУ располагались недалеко от населенных пунктов Беловоды, Ревякино, Басовка, Павловка и Белокопытово.

11 октября Минобороны РФ отмечало, что российские войска за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Как рассказали в ведомстве, российские солдаты в числе прочего использовали ударные дроны и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» два танка ВСУ в Сумской области.

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