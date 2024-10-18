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ВС РФ в ходе отражения атаки на приграничье ударили по ВСУ в Сумской области

МО: российские войска поразили места скопления пяти бригад ВСУ в Сумской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские бойцы в ходе отражения атаки на Курскую область нанесли удары по местам скопления резервов пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки военнослужащие страны нанесли поражение формированиям одной танковой и трех механизированных бригад украинских войск в Курской области. Также под удары попали живая сила и техника двух бригад территориальной обороны, одной штурмовой бригады ВСУ и одной бригады Национальной гвардии Украины.

Места скопления украинских солдат засекли в районе населенных пунктов Суджа, Богдановка, Толстый Луг, Гуево, Николаево-Дарьино, Свердликово, Бондаревка, Любимовка, Кубаткин, Плехово, Новый Путь, Дарьино, Новоивановка, Колмаков и Нижний Клин.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — отмечается в заявлении.

В министерстве уточнили, что места скопления украинских войск в Сумской области находились около населенных пунктов Студенок и Водолаги. Еще несколько позиций ВСУ располагались недалеко от населенных пунктов Беловоды, Ревякино, Басовка, Павловка и Белокопытово.

Ранее в Курской области из окружения спасли троих бойцов Вооруженных сил РФ.

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Атаки на Курскую область
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