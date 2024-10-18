На Украине признали, что не все верят в «победное завершение» конфликта

Остались те, кто не верит в перспективу победного завершения конфликта для Украины даже после обнародования нового «плана» президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Подоляк отметил, что новый «план победы» Зеленского якобы «дает перспективу возможности победного завершения» конфликта на Украине.

«Верят не все», — написал Подоляк.

Советник главы офиса президента Украины указал, что причиной этого стали «усталость от человеческих потерь на Украине», а также от экономических расходов среди союзников страны.

16 октября Зеленский выступил на заседании Верховной рады, впервые представив свой «план победы». Он рассказал, что документ состоит всего из пяти пунктов.

В ЕС отреагировали без энтузиазма на план украинского лидера. Так, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камышн заявил, что на Западе хотели бы, чтобы этот план был реализован по гуманитарным, цивилизационным целям, это также важно для безопасности стран НАТО.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта, а премьер Венгрии Виктор Орбан указал, что «план победы» Зеленского приведет к поражению Украины.

Ранее Зеленский заявил, что на Западе с ним боятся разговаривать.