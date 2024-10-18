Российские беспилотные летательные аппараты не позволяют Украине пополнять запасы и направить подкрепление в Часов Яр в Донецкую народную республику (ДНР), украинские военнослужащие жалуются на отсутствие эффективных систем РЭБ для борьбы с российскими дронами. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на солдат ВСУ.

«Российские военные сейчас сосредоточились на использовании ударных беспилотников для поражения точек въезда в Часов Яр, из-за чего Украине сложнее пополнять запасы и направлять подкрепление или вывозить раненых», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что дислоцированные там подразделения Вооруженных сил Украины жалуются на отсутствие эффективных возможностей РЭБ для борьбы с российскими дронами.

Часов Яр находится в ДНР в 15 км к западу от Артемовска.

15 октября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ могут в любой момент потерпеть окончательный крах на фронте, это случится «внезапно».

Ранее Украине предрекли развязку конфликта «в японском стиле».