В рядах бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в плен, были иностранные военнослужащие. Об этом РИА Новости заявил глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Подобная информация подтверждалась, мы об этом слышали», — сказал Ганчев.

Глава пророссийской администрации добавил, что компетентные органы установят, были ли иностранные солдаты наемниками или представителями регулярных войск НАТО.

В августе председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выступил за то, чтобы иностранных наемников в составе ВСУ не брать в плен, а «поступать по законам военного времени».

8 октября исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова рассказала, что в России составляют списки иностранных военных, которые участвуют в боевых действиях в Курской области на стороне Вооруженных сил Украины.

Ранее российские военные рассказали, какие бойцы ВСУ оказывают наибольшее сопротивление.